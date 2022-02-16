Астролог назвала конфликтные знаки зодиака

Каждый человек время от времени становится участником споров и конфликтов. Но если некоторые люди могут достаточно быстро отходить от таких ситуаций, то с тройкой представителей зодиакального круга лучше быть предельно осторожными, сообщает Rsute.ru.

Кого лучше обходить стороной, рассказала Астролог Людмила Булгакова.

1 место — Стрелец

Стрелец — настоящий хам, и с ним лучше не связываться. Представители этого знака легко затевают ссору без серьезного повода, поэтому, если вы оказались в эпицентре, просто наслаждайтесь зрелищем.

Когда они поддаются негативным эмоциям, начинают употреблять нецензурные слова, унижают оппонента, рассказывая о его плохих качествах и припоминая все его грехи. Таких оскорблений вы не услышите даже от «сапожника».

Что самое интересное, после того, как закончится конфликт, Стрельцы ощущают прилив свежей энергии, и чувствуют себя отдохнувшими. Также стоит заметить, что рожденные под этим созвездием не злопамятные, поэтому многие люди их прощают.

2 место — Овен

Это один из самых конфликтных знаков зодиака. Его представители начинают спор с пустяка. В этом случае с ними лучше не связываться. Но когда Овен уже затеял ссору, он ни перед чем не остановится и будет делать все, чтобы как можно сильнее обидеть собеседника.

Ненормативная лексика, агрессия, грубость, непристойное поведение, топанье ногами, битье тарелок – это лишь малая часть того, на что способен Овен под влиянием гнева. Последствия случившейся ситуации его совсем не интересуют.

Единственный выход обойти конфликт с Овном – бежать от него как можно дальше и ждать, пока он успокоится.

3 место — Дева

Девы — также один из самых конфликтных знаков зодиака, хотя сами они редко начинают спор самостоятельно, поэтому и заняли третье место в списке. Не каждому под силу ссориться с Девой, ведь представители знака всегда одерживают победу.

Они способны превратить ссору в большое шоу или игру. На этот процесс можно бесконечно смотреть со стороны. Нездоровится только участникам конфликта.

Однако Девы редко суетятся и не распыляются по пустякам. Они предпочитают унизить собеседника, чтобы несчастный тут же пожалел о своем поступке.