Похищенные вещи погибшего в ДТП с Ярославским вернули — источник

Сегодня, 16 февраля, в морг вернули вещи мужчины, погибшего в ДТП с кортежем бизнесмена Александра Ярославского. Накануне они были похищены, несмотря на присутствие охраны. Об этом, со ссылкой на собственные источники, сообщает Обозреватель.

Теперь полиция будет выяснять, как такое могло произойти, и не были ли подменены или повреждены вещи.

О пропаже вещей погибшего, которые должны были пройти экспертизу, стало известно 15 февраля. Сообщается, что взлома не было. Кто именно совершил кражу и как – будут устанавливать правоохранители.

Как стало известно изданию, накануне там выставили пост полиции для охраны, так как поступила информация, что люди бизнесмена собираются похитить труп, что является беспрецедентным шагом.

Со своей стороны, в ГУ Нацполиции Харьковской области утверждали, что к потере вещественных доказательств привело халатное отношение к своим обязанностям работников морга.

Напомним, вечером 9 февраля на трассе Киев — Харьков — Должанский автомобиль из кортежа Ярославского, двигавшийся со стороны Чугуева в сторону Харькова, сбил насмерть человека.