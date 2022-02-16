Врач назвал подходящее время для похода с дошкольником к стоматологу

Для того чтобы отвести ребенка дошкольного возраста к стоматологу, лучше всего выбирать первую половину дня. Об этом рассказал главный врач Андрей Опарин, сообщает Газета.ru.

Как объяснил стоматолог, к вечеру нервная система уже «устает», поэтому прием может сложиться неудачно.

«Для дошкольников самым лучшим временем посещения врача является первая половина дня. Стоит избегать приема во время дневного сна и поздно вечером – в период 19-21 часов, как бы это ни было удобно родителям», — сказал Андрей Опарин.

Врач добавил, что первый визит к стоматологу для маленького ребенка должен проходить без лечения: его нужно познакомить с доктором и с новой обстановкой.

Чтобы ребенок не боялся посещения зубоврачебного кабинета, родителям не стоит при ребенке говорить о своем неудачном опыте лечения зубов — иначе есть опасность передать свои страхи.