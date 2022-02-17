Sony представила беспроводные наушники с необычным дизайном
Компания Sony официально представила беспроводные наушники LinkBuds, фишкой которых стал необычный дизайн, сообщает УНИАН.
Они отличаются от остальных особой конструкцией: драйвер выполнен в форме кольца с отверстием посередине, благодаря чему хорошо слышны окружающие звуки.
Привычных силиконовых накладок тоже нет – наушники фиксируются в ушах с помощью поддерживающих дуг. В комплекте варианты четырех размеров. Sony LinkBuds работают под управлением фирменного процессора V1, который используется и в других моделях производителя.
Из технологических фишек:
- пространственное аудио 360 Reality Audio;
- автоматическая регулировка громкости в зависимости от окружения;
- наличие сенсорных областей для управления жестами: то есть пропускать и ставить треки на паузу можно, постукивая по виску перед ухом, не касаясь наушников;
- датчик приближения: он автоматически останавливает воспроизведение, когда вы их снимаете;
Отдельно компания подчеркнула их экологичность: наушники и кейс изготовлены из переработанного пластика. Время работы – пять с половиной часов, + 12 часов от кейса. Десяти минут подзарядки хватит для полутора часов прослушивания.
В США за Sony LinkBuds просят 180 долларов (примерно 5000 грн). Доступно два цвета: темно-серый и белый.