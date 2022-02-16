Песков о ночи "вторжения": Спокойно спали

В Кремле не было никаких контактов с представителями иностранных государств в ночь на 16 февраля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал ситуацию с ожидаемым "вторжением" РФ в Украину, сообщает Корреспондент.

По его словам, сотрудники администрации президента этой ночью спокойно спали, а утром "спокойно и по-деловому" приступили к работе.

Песков считает, что "истерия" в западных СМИ по поводу угрозы вторжения РФ в Украину будет продолжаться.

"Честно говоря, характер течения этой западной истерии показывает, что, наверное, до кульминации еще далеко. Ремиссия наступит не сразу, нам нужно набраться терпения" , - сказал он.