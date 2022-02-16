Песков о ночи "вторжения": Спокойно спали
В Кремле не было никаких контактов с представителями иностранных государств в ночь на 16 февраля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал ситуацию с ожидаемым "вторжением" РФ в Украину, сообщает Корреспондент.
По его словам, сотрудники администрации президента этой ночью спокойно спали, а утром "спокойно и по-деловому" приступили к работе.
Песков считает, что "истерия" в западных СМИ по поводу угрозы вторжения РФ в Украину будет продолжаться.
"Честно говоря, характер течения этой западной истерии показывает, что, наверное, до кульминации еще далеко. Ремиссия наступит не сразу, нам нужно набраться терпения", - сказал он.
"Но очень важно, чтобы все-таки представители западных СМИ, в данном случае британских, хотя бы по истечении суток каждый раз отмечали, что их предсказание не сбылось", - добавил Песков.