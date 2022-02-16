Маша Ефросинина поздравила с 18-летием красавицу-дочь

Дочь украинской телеведущей Маши Ефросининой отмечает день рождения - 16 февраля ей исполнилось 18 лет, пишет Марина Настевич, РБК-Украина.

На своей странице в Instagram звездная мама показала редкое фото Наны и трогательно поздравила ее.

Ефросинина опубликовала эффектный снимок именинницы, на котором та запечатлена в атласном синем мини-платье.

Фото: Маша Ефросинина покорила редким снимком дочки-красавицы Наны (instagram.com/mashaefrosinina)

Также она посвятила Нане слова восхищения и поддержки.