Маша Ефросинина поздравила с 18-летием красавицу-дочь
Дочь украинской телеведущей Маши Ефросининой отмечает день рождения - 16 февраля ей исполнилось 18 лет, пишет Марина Настевич, РБК-Украина.
На своей странице в Instagram звездная мама показала редкое фото Наны и трогательно поздравила ее.
Ефросинина опубликовала эффектный снимок именинницы, на котором та запечатлена в атласном синем мини-платье.
Также она посвятила Нане слова восхищения и поддержки.
"Но я хочу, чтобы мир знал, что у него есть такая необычайно сильная и целеустремленная девушка, как ты! Чтобы знал, как сильно ты хочешь изменить его в сторону добра и справедливости, любви и пацифизма.. Но что-то мне подсказывает, что мир неизбежно о тебе узнает! С твоим восемнадцатилетием, моя прекрасная Нана", - заявила артистка.