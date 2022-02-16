В Новой Зеландии поймали редкого детеныша акулы-призрака

Новозеландские ученые сделали необычную находку: они обнаружили детеныша акулы-призрака - малоизвестного вида рыб, обитающего в темных глубинах океана, сообщает УНИАН.

Акул-призраков, также называемых химерами, крайне редко можно увидеть, а встретить их детенышей - еще реже. Только что родившегося акуленка поймали на глубине около 1,2 км недалеко от острова Южный.

По словам участницы команды ученых, доктора Брит Финуччи, это открытие было сделано случайно во время исследовательского траления подводных популяций.

"Глубоководные виды, как правило, трудно найти, и, в частности, акул-призраков - они обычно довольно скрытны. Поэтому часто мы просто не видим их" , - рассказала Финуччи.

Эмбрионы акул-призраков развиваются в капсулах-яйцах, отложенных взрослой особью на дне, и питаются желтком, пока не будут готовы вылупиться. Ученые из Национального института водных и атмосферных исследований считают, что найденный детеныш недавно вылупился, так как его живот все еще был полон желтка.

Эмбрионы акул-призраков развиваются в капсулах-яйцах, отложенных на дне / фото Брит Финуччи

Доктор Финуччи говорит, что юные акулы-призраки могут проявлять характеристики, отличные от их взрослых сородичей. Это делает находку еще более важной.

"Молодые особи могут жить в самых разных средах обитания… у них может быть другой рацион, они даже могут сильно отличаться от взрослых. Встреча с молодыми особями помогает нам лучше понять биологию и некоторые аспекты экологии этого вида" , - отметила ученая.

Исследователи намерены взять небольшой образец ткани акуленка, изучить его генетику, а также другие параметры.

Кто такие акулы-призраки

Акулы-призраки - это не настоящие акулы, а вид рыб - дальние родственники акул и скатов. Они хрящевые, то есть их скелет в основном состоит из хрящей. Многие акулы-призраки обитают на глубине, хотя некоторые виды предпочитают жить на мелководье в прибрежных водах.