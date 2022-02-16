Facebook изменила новостную ленту впервые за 15 лет

Компания Meta, которая принадлежит Марку Цукербергу, изменила название новостной ленты Facebook. Спустя 15 лет ее переименовали просто в "Лента", сообщает РБК-Украина.

Вероятно, ребрендинг от компании является ответом на скандалы, что были вызваны новостями и информацией, которые распространялась в социальной сети.

Согласно исследованиям, пользователи Facebook чаще сталкиваются с дезинформацией, нежели с фактами в ленте новостей сети. Более того, регуляторы постоянно изучают, как крупные технологические гиганты ранжируют контент в своих каналах распространения информации.

Starting today, our News Feed will now be known as "Feed." Happy scrolling! pic.twitter.com/T6rjO9qzFc — Facebook App (@facebookapp) February 15, 2022

Компания уже заявляла, что работает над сокращением количества контента, который повязан с политикой. Исследования от Meta показывают, что ее алгоритм новостей порой может и самих политиков подталкивать к более экстремальным высказываниям.