Возможная эскалация на востоке: будут ли работать мобильные операторы

На фоне возможно полномасштабного вторжения со стороны Российской Федерации мобильные операторы постоянно фиксируют атаки извне, впрочем, благодаря усиленной защитной структуре их работа не прерывается. Даже в случае обострения военного конфликта мобильная сеть и дальше будет доступной для украинцев, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

О том, как будут работать мобильные операторы в случае полномасштабного вторжения со стороны России – далее в материале.

"Киевстар"

Для мобильного оператора вопрос беспрерывного обеспечения сотовой связи для его пользователей остается приоритетным. Охрана объектов телекоммуникационной сети обеспечивается безостановочно благодаря внутренним ресурсам компании, а также и подрядным организациям.

Гибкая архитектура мобильного оператора позволяет оперативно изменять маршрутизацию трафика через транзитные узлы, которые расположены по всей Украине.

"Это позволяет оператору сохранить функции сети и возобновлять предоставление услуг, даже если некоторые из объектов инфраструктуры получат повреждения" , – отмечает пресс-служба "Киевстар".

Более того, компания использует и современный сервис по кибербезопасности, который гарантирует защищенность информационных систем и данных системы.

"Киевстар" предлагает своим пользователям использовать возможности платформы Azure для хранения, резервирования и обновления данных в "облаке".

"В любых условиях компания будет использовать все доступные технические и технологические возможности, чтобы абоненты были на связи" , – добавляет пресс-служба.

Vodafone

"В случае введения военного положения контроль и управление украинскими телекоммуникационными сетями передаются Национальному центру оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций, созданному на базе Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины" , – отмечает пресс-служба Vodafone.

Также оператор сообщил об отработанных алгоритмах взаимодействия между оператором и органами власти в случае чрезвычайных ситуаций. Более того будет осуществляться эффективное и слаженное информирование населения.

"С учетом текущей ситуации и принимая во внимание значимость мобильной связи, в компании подготовили план дополнительных мероприятий по выявлению и предотвращению киберугрозы для сетей компании" , – ответили в Vodafon.

Был усилен внешний и внутренний периметр компании и проведен ряд мероприятий для выявления уязвимости, а также рисков информационных систем.

"Приобрели дополнительное оборудование для реализации мероприятий по киберзащите. Учитывая предыдущий успешный опыт компании в предотвращении киберугроз, специалисты Vodafone подготовили и разослали всем сотрудникам группы компаний памятки по кибербезопасности, напомнив основные правила кибергигиены" , – заявила пресс-служба.

Мобильный оператор провел ряд встреч с представителями ДКИБ СБУ касаемо совместной координации действий. Более того, очередная встреча проходит прямо сегодня.

lifecell

"Дата-центры оператора и главные подсистемы сети построены с нужным резервированием частей ядра сети, каналов передачи данных, выходов в веб и т.д. Компания способна достаточное время поддерживать работоспособность оборудования даже в условиях нарушения энергопитания с помощью дизель-генераторов" , – отмечает пресс-служба.

Компания может использовать резервные каналы и оборудование для продолжения работы сети. Последние же расположены по всей Украине, в связи с чем отключение функций в одном из регионов не навредит работе сотовой сети.

"В условиях чрезвычайного и военного положения национальный центр оперативно-технического управления электронными коммуникационными сетями Украины выполняет оперативно-техническое управление электронными коммуникационными сетями внутри полномочий, предоставленных ему Кабинетом министров Украины" , – сообщили в пресс-службе.

Как и у других мобильных операторов, у lifecell прописаны внутренние правила, а также процедуры защиты против попыток взлома. Система кибербезопасности сертифицирована по стандарту ISO/IEC 27001.

В lifecell добавили, что постоянно фиксируют атаки извне, впрочем, чрезвычайных всплесков в последнее время не было отмечено. Специалисты по киберзащите в режиме реального времени следят за состоянием систем компании и замечают попытки распространения вирусов, а также DDoS-атак. Впрочем, они эффективно противодействуют большинству видов современных киберугроз.