Столтенберг подтвердил, что двери НАТО для Украины остаются открытыми
Двери НАТО остаются открытыми для Украины, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге. По его словам, Альянс не пойдет на компромиссы по ключевым принципам, сообщает Сегодня.
"Мой месседж такой: 30 членов Альянса должны решить. Россия не решает, кто будет или не будет членом НАТО. Это дело принципа. И члены Альянса заявили, что это касается уважения права каждой нации выбирать свой путь — хотят ли они стать членом такой организации как НАТО или нет. Это не только об Украине, а и о принципе, что каждая страна в Европе имеет право выбирать", — сказал он.
"НАТО решительно верит, что все страны имеют право выбирать свой собственный путь, и двери НАТО остаются открытыми. Расширение НАТО имело большой успех. Оно помогло распространить демократию и свободу и гарантировать мир и стабильность в Европе на десятилетия. Поэтому это решение остается в силе", — сказал Столтенберг днем ранее.
Днем ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил после встречи с президентом России Владимиром Путиным, что Украину на данный момент не ждут в НАТО.
"Говорят, что в ближайшие годы Украина не будет в НАТО. Расширение не планируется, не обсуждается, его нет на повестке дня. Нам не придется этой темой заниматься, пока каждый из нас находится на своем посту. Я не знаю, сколько будет оставаться президент (Путин. – Ред.) на своем посту, я думаю, это может быть долго, но не вечно. Мы этим заниматься не будем", – сказал Шольц.