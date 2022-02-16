Как из-за скандала с Алиной Паш Украина рискует пропустить Евровидение-2022

Национальный отбор на Евровидение в этом году рискует стать самым скандальным в истории Украины, сообщает Страна UA.

Даже более скандальным, чем Нацотбор 2019 года, когда на Евровидение от Украины должна была поехать певица Maruv. Но она отказалась представлять страну на конкурсе - из-за невыгодных условий контракта с Общественным вещателем. В частности, от Maruv требовали прекратить выступать в России. Она отказалась. И вот, спустя три года история повторяется.

На этот раз под угрозу участие в конкурсе попала победительницы Нацотбора Алины Паш. Ее обвинили в том, что она незаконно пересекала границу с Крымом в 2015 году, и критикуют за фото на Красной площади в Москве.

И хотя сама Алина Паш утверждает, что въезжала в Крым со стороны Украины, а не РФ, и не нарушала закон, ее заподозрили в подделке документов о пересечении границы. В "Общественном" и Госпогранслужбе уже запустили дополнительную проверку и пока поставили на паузу подписание контракта с певицей.

И судя по последним заявлениям Общественного вещателя, скорее всего, Алину Паш отстранят от участия в Евровидении-2022.

Если же Украина не откажется от участия в песенном конкурсе по своей воле, велик риск того, что нашу страну дисквалифицируют.

Согласно последней информации, сборы оргкомитета Евровидения состоятся 18 февраля, в 12:00. Там и будет принято окончательное решение.