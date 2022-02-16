Польша и Украина договорились увеличить количество разрешений на автоперевозки

Украина и Польша договорились о значительном увеличении количества дополнительных разрешений на грузовые автоперевозки, сообщает Новое время.

"Мы договорились обменяться 20 000 дополнительных разрешений уже в конце августа этого года. Это позволит снять значительное напряжение в торговом кризисе, которое мы обычно наблюдали ежегодно ближе к концу лета. И еще 10 000 разрешений стороны обменяются в ноябре этого года при условии выполнения общего украино-польского плана по развитию инфраструктуры автомобильных международных пунктов пропуска. Впервые за пять лет мы можем говорить о реальном прорыве в отношениях двух государств" , — заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Замминистра инфраструктуры Мустафа Найем отметил, что переговоры продолжались почти полгода и закончились вчера вечером.

В 2018 году Польша снизила квоту международных разрешений на грузовые автомобильные перевозки для Украины с 200 000 до 160 000. С этого времени ежегодно уменьшалось количество и дополнительных разрешений для Украины. В 2019 году было предоставлено 10 000 разрешений, в 2020-м – 9 700. Ситуация стала критической в прошлом году, когда впервые польской стороной не было предоставлено ни одного дополнительного разрешения для Украины, напомнили в Мининфраструктуры.