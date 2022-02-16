Тренды украшений 2022: эксперименты и отсутствие любых правил

За трендами успеть всегда сложно. Они быстро меняются, что-то выходит из моды, а что-то возвращается прямиком из 80-х, сообщает WomFire.

Благодаря подборке стилиста на ее странице в Instagram мы можем узнать что же будет модно этой весной и с каким украшениями нам стоит подружиться.

Конечно, традиционные украшения, такие как жемчуг и золотые серьги являются несменяемой основой. Правда и они получили обновление.

Одним из главных слоганов для украшений 2022 года является следующее: neck mess. Другими словами — сочетать несочетаемое, надевая все и сразу. И это относится не только к украшениям на шее.

Первые на очереди — массивные цветные камни. В серьгах, кольцах и даже браслетах. Достаточно смелое решение для модниц.

Также в тренде будут крупные украшения, которые выделяются и являются основной деталью образа.