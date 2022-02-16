Ученые доказали, что у красивых людей выше иммунитет

Красивая внешность может говорить о высоком иммунитете, выяснили исследователи из Техасского христианского университета, сообщает Газета.ru.

Ученые сфотографировали 152 молодых мужчин и женщин без макияжа и с нейтральным выражением лица, а затем предложили 492 добровольцам оценить, кто из этих людей наиболее привлекателен. Наиболее высокий рейтинг оказался у людей с наиболее высоким уровнем фагоцитоза — процесса, при котором белые кровяные тельца уничтожают бактерии прежде, чем те успевают нанести вред организму. Также у мужчин, которых женщины сочли наиболее привлекательными, оказался самый высокий уровень NK-клеток, уничтожающих зараженные вирусами клетки организма. Об этом они рассказали в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Привлекательная внешность уже давно рассматривается как индикатор здоровья, отмечают ученые. Например, более привлекательными считаются светлые, распахнутые глаза — а у больных людей они сужаются и кажутся темнее. Выраженная асимметрия лица же может говорить о нарушениях на этапе внутриутробного развития.