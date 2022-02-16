Зеленский заявил, что не видит отвода войск РФ от границы с Украиной
Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что украинская сторона не наблюдает отвода российских войск со стороны РФ, несмотря на соответствующие заявления. Об этом, ссылаясь на западные СМИ, сообщает Интерфакс-Украина.
"Честно говоря, мы реагируем на те реалии, которые у нас есть, и мы пока не видим никакого отхода. Мы только что услышали об этом", – сказал Зеленский в комментарии BBC на военном полигоне в Ровненской области в ответ на сообщения из РФ об отводе части войск от границы.
Он добавил, что когда войска выведут, это увидят все, не только военные или разведка.
"Но пока это просто заявления", – подчеркнул глава государства.
При этом он добавил, что
"все нормальные люди ожидают деэскалации".
"Что касается угрозы, я много раз говорил, что мы спокойно относимся к любым угрозам, потому что помним, что все это началось не вчера. Это происходит уже много лет",– сказал Зеленский.