Нефтяники советуют готовиться к эпохе высоких цен на нефть

Руководители крупных нефтяных компаний отчитались о высоких доходах и предупредили, что проблемы потребителей из-за счетов за электроэнергию только начинаются, сообщает ПроФинанс.

«У меня нет хороших новостей, цены на нефть останутся высокими», — заявил недавно директор Total Energies Патрик Пуянне, комментируя текущую ситуацию с ценами на энергоносители в Европе.

Такого же мнения придерживается и глава азиатского подразделения Vitol Майк Миллер. Ранее в этом месяце он заявил, что ожидает дальнейшего роста нефти из-за небольших запасов нефти в мире и ограниченных резервных мощностей.

Бернард Луни из BP также спрогнозировал повышение цен на энергоносители. Он называет ситуацию «волатильной» и считает, что поставки нефти могут еще больше сократиться в этом году, поддерживая цены выше $90 за баррель.

«Мы ожидаем дефицита на рынке газа и волатильных цен на электроэнергию», — отметил директор Equinor Андрес Опедал после публикации последних финансовых результатов компании.

Есть две аспекта, с которыми согласны все опрошенные крупные нефтяные компании. Первый — это высокая прибыль за счет ограниченного предложения в сочетании с высоким спросом. Вторая причина — отсутствие планов по наращиванию добычи нефти.

Под давлением

Крупнейшая нефтяная компания Европы оказалась под давлением с целью сокращения выбросов. На Shell даже подали в суд, и ей было предписано сократить выбросы. Как сделать это? Сократить добычу нефти.

Поэтому, когда руководители отрасли предсказывают высокие цены на энергоносители, они, что удивительно, не являются злостными загрязнителями, а лишь говорят о неизбежных вещах. Об этом же рассказал ван Берден из Shell после вердикта голландского суда, согласно которому компании пришлось сократить добычу нефти.

«Представьте, что Shell решила сегодня же прекратить продажу бензина и дизельного топлива, — написал Бен ван Берден в посте в LinkedIn в июне прошлого года. — Это, конечно, сократило бы выбросы углекислого газа Shell. Но это нисколько не помогло бы миру. Спрос на топливо не изменится. Люди заправляли бы автомобили и грузовики на других автозаправках».

Крупные нефтяные компании сокращают инвестиции в новые проекты по разведке нефти и газа под давлением инвесторов-активистов, защитников окружающей среды и даже Международного энергетического агентства, которое в прошлом году заявило в «Дорожной карте по переходу к чистому нулю», что увеличивать разведку нефти и газа не нужно, так как мир стоит на пути к нулевым выбросам.

Министр энергетики Саудовской Аравии отклонил эту дорожную карту, заявив: «Это (отчет МЭА) сиквел фильма „Ла-ла Ленд“. Почему я должен воспринимать это всерьез?» .

Александр Новак просто назвал этот план нереалистичным. Последние тенденции в ценах на нефть и газ, по-видимому, говорят о том, что МЭА либо выдавало желаемое за действительное, либо серьезно недооценило спрос на нефть и газ на фоне ограниченного предложения.

Судя по всему, эти проблемы не исчезнут в ближайшее время. Тогда как крупные нефтяные компании сокращают инвестиции в нефть и газ, планируя либо лишь незначительно нарастить добычу — Equinor, либо вообще ее не увеличивать — BP, ОПЕК+ не может увеличить добычу в достаточном объеме.

Некоторые, как Саудовская Аравия, не хотят этого делать. Однако другие страны, такие как Нигерия, Ангола и Ирак, просто не могут достаточно быстро увеличить добычу, а Россия уже задействовала все мощности.