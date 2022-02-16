"Динамо" записало видео в поддержку единой Украины

Футболисты киевского "Динамо" в День единения 16 февраля выступили в поддержку Украины на фоне военной агрессии России. Игроки столичного клуба заявили о единство нашей страны, сообщает Обозреватель.

Соответствующее видео было опубликовано на официальном клубном YouTube-канале "Динамо". Кроме действующих игроков "бело-синих" Георгия Бущана, Руслана Нещерета, Артем Беседина, Сергея Сидорчука, Николая Шапаренко, Ильи Забарного, Виктора Цыганкова, Виталия Буяльского в ролике свою категоричную проукраинскую позицию выразили экс-футболисты киевлян Виталий Миколенко и Андрей Ярмоленко.

Виталий Миколенко обратился к украинцам. Источник: скриншот видео ФК "Динамо" Киев

Илья Забраный заявил о единстве страны. Источник: скриншот видео ФК "Динамо" Киев

Также в поддержку нашей страны выступил хорватский тренер и легенда

"Динамо" Огнен Вукоевич. "Украина – это Европа. Моя Украина – едина" , – сказал помощник наставника киевлян Мирчи Луческу на украинском языке.