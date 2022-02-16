Индексация пенсий и ремонт школьных столовых: что принял Кабмин

Кабмин 16 февраля начался с разгрома слухов о "вторжении", которое так и не состоялось, и поздравлений украинцев с днем национального единения, сообщает Страна UA.

Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал украинцев "верить в армию и государство", а также объявил, что будет укрепляться система территориальной обороны, которая должна стать еще одной линией защиты.

Что принял Кабмин 16 февраля

Индексация пенсий

Кабмин принял постановление по индексации пенсий в 2022 году. Такой документ правительство принимает ежегодно и без него запуск перерасчета пенсий невозможен.

Напомним: ежегодно пенсии индексируются из расчета коэффициента, который определяется как 50% показателя роста средней зарплаты за три календарные года, предшествующие перерасчету, и 50% роста потребительских цен за предыдущий год.

Что касается зарплатной части формулы, то тут показатель роста - 17,52%. Причем, среднюю зарплату Кабмин посчитал с коэффициентом 1,14.

В итоге коэффициент для индексации пенсий в этом году - 14% (10% инфляции плюс 17,52% роста зарплат поделить на 2). Это достаточно много - в прошлом году пенсии проиндексировали на 11%.

По словам министра соцполитики Марины Лазебной, средняя прибавка к пенсии для тех, кто вышел на заслуженный отдых по возрасту, составит 360 гривен, минимальная - 100 гривен.

Также при перерасчете пенсий учтут программы правительства по назначению доплат к пенсиям отдельным категориям пенсионеров, в частности, за наличие большого страхового стажа (30 лет для женщин и 35 для мужчин), лицам с инвалидностью первой группы, пенсионерам, которым при перерасчете начислили менее 100 гривен.

Для украинцев с большим страховым стажем или инвалидностью минимальная пенсия будет составлять 2300 гривен, а минимальная пенсия для людей с меньшим страховым стажем - 2100 гривен. В таком же размере установили минимальный размер социальной помощи детям с инвалидностью, лицам, не имеющим права на пенсию. В этом же постановлении прописали размер помощи для многодетных семей - 2100 гривен на каждого ребенка (сейчас - 1700 гривен).

Отметим, что это выше прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (1934 гривны), к которому ранее были привязаны такие пенсии. И на Кабмине этот факт особо подчеркивали.

Чернобыльцы и военные в этом году также подпадают под индексацию. Средняя доплата для чернобыльцев составит 1100 гривен, для военных - 705 гривен.

Украинцы, старше 80 лет будут получать доплату в 570 гривен, старше 75 лет - 456 гривен.

Доплатить обещают и украинцам, которые вышли на пенсию в течение последних трех лет, и ранее не имели права на индексацию. Правда, надбавки очень скромные - всего по 135 гривен.

На обеспечение индексации в 2022 году уйдет больше 37 млрд гривен бюджетных средств, которые выделят Пенсионному фонду. При этом ПФ и так дефицитный (порядка 200 млрд). То есть, на финансирование пенсий из бюджета будет уходить все больше средств.

Пенсии для НАБУ и Бюро экономической безопасности

Правительство решило заблаговременно побеспокоиться о пенсиях сотрудников НАБУ и Бюро экономической безопасности.

В новом постановлении Кабмина их приравняли к военнослужащим и полиции. Месяц службы им будет зачисляться в стаж как полтора.

Для служащих, которые имеют специальные звания БЭБ и членов их семей пенсия будет начисляться исходя из денежного обеспечения с учетом оклада, доплат за звание, выслугу лет, ежемесячных доплат и премий.

Также добавили пункт, что в трудовой стаж учитывается время пребывания в плену или заложниках, если за это время человек не совершит "преступлений против мира и человечества".

Стипендии детям погибших журналистов

Кабмин одобрил проект президентского указа о назначении стипендий детям погибших журналистов.

В списках претендентов Юлия Гурняк, дочь журналиста Виктора Гурняка (погиб в 2014 году в Луганской области) и Едена Черникова, дочь Александра Черникова (погиб в 2015 году в бою за Донецкий аэропорт, работал на телеканалах Днепра и "24 канале").

Стипендии выплачиваются год, для продления нужно повторное решение.

Выплаты будут идти по бюджетной программе, на которую предусмотрено порядка 4,2 млн гривен.

"Воздушный экспресс" приземлили

Разрекламированный в прошлые годы "Воздушный экспресс" из Киева в аэропорт "Борисполь", переживает не лучшие времена.

Кабмин утвердил выделение средств Дирекции по строительству и управлению национального проекта "Воздушный экспресс" и других инфраструктурных объектов Киевского региона на погашение задолженности по зарплатам, платежи в бюджет, решение вопроса по прекращению договоров по "Воздушному экспрессу" и прекращение деятельности предприятия.

ГП "Нацпроект "Воздушный экспресс" погрязло в долгах. Только по зарплатам долги тянутся с 2016 года и превысили 600 тысяч, а по ЕСВ - 222 тысячи. Долги перед бюджетом - около 2 млрд.

В постановлении указано, что Госказначейство должно обеспечить выплаты, согласно плану. Но конкретные суммы не названы, на что обратил внимание Минфин в своих замечаниях к проекту.

Отметим, что госпредприятие, которое планируется ликвидировать, разрабатывает также технико-экономическое обоснование проекта "Городская кольцевая автомобильная дорога вокруг Киева от Столичного шоссе до автомобильной дороги М-03 Киев - Харьков - Должанский". Что будет с этим проектом - пока неясно.

Бригады по гражданской обороне

Хотя "вторжение", которым пугали Украину так и не состоялось в назначенные иностранными СМИ сроки, Кабмин решил усилить гражданскую оборону. В постановлении правительства указано, что отраслевые специализированные службы могут создаваться в системе центрального органа исполнительной власти для реагирования на чрезвычайные ситуации государственного уровня.

Территориальные службы будут ответственны за объекты жилищно-коммунального хозяйства, организацию путей эвакуации, жилой фонд, объекты благоустройства, тепло- и водоснабжения.

Социальные приюты

Кабмин внес изменения в свое постановление о центрах социально-психологической помощи. Добавили пункты о том, что такие центры могут предоставлять услуги лицам, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, в частности, пострадали от торговцев людьми, причем, как гражданам Украины, так и иностранцам. Услуги будут назначаться по индивидуальному плану. Указано, что должны быть созданы условия для пребывания семей с детьми, также им станут предоставлять медицинскую помощь. То есть, речь идет о создании приютов, которые на сегодня в Украине отсутствуют, — указано в пояснительной записке. На места в таких приютах могут претендовать, в том числе, беженцы, так как, чтобы получать помощь, достаточно просто считать себя пострадавшим от торговцев людьми, не предоставляя никаких доказательств.

Финансирование переложили на местные власти и благотворителей. Как указано в выводах Минфина, это поспособствует снижению затрат государственного бюджета в сумме 3,6 млрд гривен. Вот только найдут ли на местах деньги на защиту пострадавших людей - вопрос открытый.

Алименты по-новому

Кабмин внес изменения в порядок выплаты алиментов.

Сейчас от выезжающего за границу на ПМЖ алиментщика требуют оплаты за весь период по достижению ребенком совершеннолетия, исходя из его зарплаты за последний месяц работы или пятикратного размера необлагаемого минимума. По новой схеме, если официальной зарплаты нет, придется платить по средней зарплате в регионе, где проживал алиментщик до отъезда за границу. Сумма в этом случае будет больше, чем на данный момент.

То же самое по работающим за границей - алименты будут начисляться, исходя из средней зарплаты по региону, где жил человек до отъезда за границу, а не из пятикратного необлагаемого минимума, как сейчас. Если со страной, где работает алиментщик, Украина подписала договор о правовой помощи, алименты будут начисляться по специальной схеме. Ранее этого пункта не было.

В то же время на алиментщиков-пенсионеров ослабили нагрузку. Сейчас при начислении алиментов не учитывают надбавки к пенсии лицам с инвалидностью. По-новому не будут брать во внимание также надбавки за уход за нетрудоспособными гражданами.

Ответственность за порчу земли

Кабмин внес изменения в методику, по которой будут определять ущерб, нанесенный вследствие самовольного захвата земельный участков, использования земли не по целевому назначению, порчу грунтов и т.д.

Собственно, корректировок не так много. В обоснование формулы, по которым считают ущерб, добавили, что применяться она может также для участков, по которым нарушены режим, нормативы и правила использование земли. Ранее в формулировке было только нецелевое использование земли. То есть, теперь формулировка более широкая, следовательно, и привлечь к ответственности можно будет большее количество нарушителей.

Точно также по чернозему. Ранее считали ущерб за снятие плодородного шара грунта, теперь будут привлекать и за его нарушение или использование без документов по землеустройству.

Добавили пункт о том, что основанием для начисления ущерба являются материалы дела об административном правонарушении, в частности, акт проверки или протокол об админнарушении.

Еще один новый пункт - по коэффициентам для "других земель некоммерческого использования" (2), просто "других земель" (1) и территорий с особенным режимом использования (4). В действующем порядке их не было.

Общественный контроль для НАБУ

Кабмин утвердил положение о Совете общественного контроля при НАБУ и порядок его формирования.

Указано, что члены Совета будут принимать участие в работе НАБУ на общественной основе и бесплатно, формирование Совета состоится путем рейтингового интернет-голосования. То есть, у НАБУ будут возможности сформировать новый орган под себя.

Совет при НАБУ будет проводить общественный мониторинг работы антикоррупционного бюро, организовывать публичные мероприятия и др.

В общественном совете будет 15 человек, которых выберут на конкурсе на два года.

Частные клиники обязали "светить" пациентов

С подачи Минздрава правительство приняло постановление, которым обязало частные клиники и практикующих докторов работать с национальной электронной системой здравоохранения - вносить туда медицинскую документацию, отчитываться о медуслугах. Это - обязательное условие выдачи лицензии на медицинскую практику.

То есть, в общий реестр пациентов теперь попадут и посетители частных клиник. Учитывая, что электронная система защищена крайне слабо, о чем не раз говорили эксперты, возможна утечка информации о состоянии здоровья не только украинцев, посещающих государственные клиники, но и тех, кто лечится у частных врачей.

Ремонты школьных столовых

Кабмин прописал условия распределения бюджетной субвенции на модернизацию школьных пищеблоков. На эти цели в бюджете на этот год заложено 1,5 млрд гривен.

Субвенции будут распределять пропорционально к площади региона и количества учеников. Деньги можно тратить на реконструкцию, капремонты пищеблоков, изготовление проектной документации, закупку оборудования.

Получить субвенцию может школа, где учится от 100 человек (для горных сел и населенных пунктов на линии разграничения), 200 человек (для территориальных общин) или 400 человек (для Киева и областных центров).

Проект должен реализовываться не больше года. Также обязательное условие - софинансирование местных властей - от 5% от стоимости проекта для сел до 30% для областных центров.

Фонд энергоэффективности займется пиаром

Фонду энергоэффективности, который должен работать на обеспечение модернизации зданий и жилых домов, добавили оснований для расходования денег на свои нужды.

Сейчас бюджетные средства могут идти на зарплаты и налоги, покупку материалов и услуг, содержание помещений и другие обязательные платежи. То есть, список достаточно короткий.

По новому постановлению, Фонд энергоэффективности сможет тратить бюджетные деньги также на приобретение активов, ремонты офисов, разработку маркетинговых коммуникаций и кампаний, исследование рынков, проведение различных PR-мероприятий, функционирование сайта.

То есть, появляется много новых статей, под которые можно списывать немалые суммы при том, что проверить эффективность их использования не так просто.

Фонд для фермеров

Кабмин решил вопрос с еще одним фондом - по частичному гарантированию кредитов в сельском хозяйстве. До сегодняшнего дня такой структуры в Украине не было, она будет создана по решению правительства.

Фонд будет представлять собой небанковское учреждение с особым статусом в формате общества с ограниченной ответственностью 100% акций которого принадлежит государству. Уставной капитал - 200 млн гривен.

Новый фонд уже получил громоздкую аббревиатуру - ООО ФЧГКСХ и будет располагаться на Крещатике, 24.

Он станет частично гарантировать кредитные обязательства для малых и средних предпринимателей, которые работают в сфере сельского хозяйства.

Помимо денег от государства, Фонд сможет получать гранты и брать кредиты, вкладываться в ОВГЗ и привлекать другие средства, не запрещенные законодательством.

Также указано, что уставной капитал в дальнейшем может меняться, но доля государства (которая на старте - 100%), не должна быть ниже 51%. То есть, возможно привлечение частных инвесторов.

Интересно, что размер зарплат работников Фонда будет определять глава правления, то есть, платить будут не по схеме бюджетников.

300 миллионов на вип-перелеты

Кабмин также прописал порядок использования средств на обеспечение так называемых литерных авиарейсов - перелеты высших должностных лиц, которые обеспечивает предприятие "Украина". На эти цели в бюджете на 2022 год заложено почти 300 млн.

Оно организовывает рейсы по заявкам Офиса президента, Кабмина и парламента.

Средства пойдут на содержание самолетов, персонал, обеспечение перевозок, авиастрахование.

Сотрудничество по образованию с Турцией

Кабмин согласовал межправительственное соглашение о сотрудничестве по образовательным проектам. С украинской стороны подписантом соглашения будет министр образования Сергей Шкарлет.

Соглашение предусматривает обмен опытом в сфере образования и информационных технологий, совместные научно-исследовательские проекты, взаимное признание табелей, справок, аттестатов и дипломов.

Стороны обязались ежегодно выдавать стипендии на языковые курсы, высшее образование и научные исследования в рамках своих возможностей. Претендентов, желающих учиться в Украине или Турции будут отбирать на конкурсах.

Отметим, что это не первое соглашение о сотрудничестве в сфере образования с Турцией - аналогичное было подписано в 1998 году.

План для "Антонова"

Кабмин утвердил финансовый план предприятия "Антонов". Ожидается получение чистого дохода от реализации продукции в размере 8,4 млрд гривен, чистой прибыли - 925,8 млн гривен. Выплаты в пользу государства составят 545,9 млн гривен, а капитальные инвестиции - 750 млн.

Раздел имущества ГПЗКУ

К﻿абмин отдал имущество Государственной продовольственно-зерновой корпорации в ведение Минэкономики. Речь идет об активах в трех областях страны. Это элеваторы в Донецкой области, комплекс строений в Кировоградской области, жилой дом, свинарник, магазин, админздания, железнодорожные пути, элеваторы, бункеры в Херсонской области. Они были возвращены в собственность государства по решению судов.