Один из крупных банков открыл представительство в метавселенной

Финансовый холдинг JPMorgan открыл салон в метавселенной Decentraland. Виртуальная локация получила название Onyx в честь блокчейн-платформы финансового учреждения, сообщает ForkLog.

Банк представил лаунж-зону в торговом центре Metajuku вместе с отчетом, в котором специалисты проанализировали бизнес-возможности в этом сегменте. Компания заявила, что стала первым крупным предприятием из финансовой сферы, представленным в виртуальном пространстве.

Chilling in JPMorgan's metaverse lounge in Decentraland



They have a Tiger pic.twitter.com/LcTdaLm3Yg — Frank Chaparro (@fintechfrank) February 15, 2022

«Метавселенные, вероятно, каким-то образом в ближайшие годы проникнут в каждый сектор, а рыночные возможности оцениваются в более чем $1 трлн ежегодного дохода. В результате мы наблюдаем, как в пространство входят компании всех форм и размеров, включая Walmart, Nike, Gap, Verizon, Hulu, PwC, Adidas, Atari и другие», — говорится в отчете.

В JPMorgan отметили, что сумма затрат на виртуальные товары достигла $54 млрд в год. За шестимесячный период в 2021 году средняя цена земельного участка в метавселенных удвоилась.

«Она подскочила с $6000 в июне до $12 000 к декабрю в четырех основных метавселенных Web 3.0», — уточнили специалисты банка.

По их прогнозу, к 2027 году расходы на внутриигровую рекламу в секторе достигнут $18,41 млрд.

Команда JPMorgan полагает, что все это приведет к формированию цифровой экономики и появлению финансовых продуктов, ориентированных на метавселенные.