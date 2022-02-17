Магнитные бури в марте 2022: самые опасные дни

Работники солнечных лабораторий ежедневно наблюдают за солнечной активностью и фиксируют все вспышки на нашей звезде. В дни высокой солнечной активности возникают магнитные бури, которые негативно влияют на здоровье и самочувствие, сообщает УНИАН.

Ближайшие магнитные бури накроют Землю ещё зимой - с 22 по 24 февраля. Весна 2022 года также начнется с магнитных бурь. Опасными днями считаются 3 и 4 марта. Активность 3 марта будет небольшой, а 4 марта ожидается магнитная буря. Затем повышенная солнечная активность прогнозируется 11 и 12 марта.

Магнитные бури в марте 2022 года

Магнитные бури в марте 2022 года / фото tesis.lebedev.ru

Магнитная буря: влияние на здоровье

Сильнее всего влияние магнитных бурь на здоровье ощущают пожилые, метеозависимые, беременные и обладатели хронических болезней. В дни магнитных бурь возможны такие симптомы:

головная боль;

головокружение;

тошнота;

боль в мышцах и суставах;

усталость;

бессоница;

повышенное артериальное давление;

обострение хронических заболеваний.

Чтобы защититься от негативного воздействия бури, следует придерживаться правил здорового образа жизни в опасные даты.