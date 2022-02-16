Инвестбанки рекомендуют покупать китайские акции

Всё больше инвестиционных аналитиков рекомендуют покупать акции китайских компаний. Главной причиной является ожидаемая либерализация монетарной политики, а также привлекательная цена активов, сообщает Минфин.

В прошлом году инвесторы преимущественно пытались избегать китайских акций. У них был ряд причин: от жесткой регуляторной кампании властей до тревоги по поводу коллапса сектора недвижимости. Но в последние несколько месяцев все большее количество инвестиционных фирм начали менять свое отношение, пишет CNBC.

Credit Suisse снова заинтересовался Китаем

В своем отчете о глобальных акциях в 2022 году, Credit Suisse повысил рейтинг Китая до «покупать», впервые за 12 месяцев.

«Китай либерализирует монетарную политику, в то время как остальной мир ее усиливает. Экономическая динамика набирает обороты», — написал в отчете стратег компании Эндрю Гартвейт.

Во время декабрьского обсуждения экономического плана на 2022 год китайские чиновники подчеркнули, что стабильность должна стать приоритетом. Также аналитики учитывают финансовые показатели, например диспропорциональное падение цены акций относительно их способности приносить доходы.

Другие инвестбанки соглашаются

Bernstein еще в январе выпустил отчет, в котором перечислил шесть причин инвестировать в китайские акции. В частности, компания указала на ожидаемый рост нового финансирования и более либеральную монетарную политику, а также более привлекательные цены акций по сравнению с другими странами.

HSBC считает, что все риски уже включены в цену китайских акций, а их потенциал остается недооцененным. Инвестбанк прогнозирует рост индекса SSE Composite на 9,2% в текущем году, в то время как индекс SZSE Component должен вырасти на 15,6%.

Goldman Sachs прогнозирует 16%-ный рост индекса MSCI China в этом году. По словам стратега банка Кингера Лау, соотношение цены к прибыли китайских акций до сих пор ниже целевого показателя банка в 14,5.

UBS повысил оценку китайских акций до «покупки» еще в октябре прошлого года. В январе компания добавила в список рекомендованных акций китайских интернет гигантов, в частности онлайн-продавца Alibaba, который в 2021 году стал одной из крупнейших жертв регуляторной кампании китайского правительства.

Но не все разделяют оптимизм

Однако не все инвесторы столь оптимистичны. Так Morgan Stanley, JP Morgan Asset Management и Bank of America все еще сохраняют нейтральную позицию по китайским материковым акциям.

Стимулы власти не всегда коррелируют с «бычьим рынком» в Китае, считает Винни Ву, стратег по ценным бумагам Китая Bank of America. Она напомнила, что в 2016 году, при подобных ожиданиях по стимулированию экономики, акции начали расти только после второго квартала. Индекс SSE Composite закончил тот год падением в 12,3%.

Хотя эксперт видит возможности для инвестирования в отдельных секторах, она прогнозирует, что рост доходов в стране в целом замедлится.

«Худшее уже позади»

Пока что, судя по распродаже китайских акций с начала года, большинство инвесторов относятся к Китаю насторожено… Даже фирмы, повысившие рейтинг Поднебесной, использовали при этом достаточно консервативную риторику.

Гартвейт признал, что резкое падение цен на недвижимость, массовые локдауны и неопределенность относительно дальнейших действиях регуляторов создают риск для прогноза Credit Suisse.