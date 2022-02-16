Облачно и дожди: погода 17 февраля

В ближайшие сутки погода в Украине будет облачная и ветреная, во многих областях ожидается дождь.

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В четверг, 17 февраля, в центральных, частично западных и восточных регионах прогнозируется дневная температура от +6°С до +8°С. На севере, а также в Хмельницкой, Винницкой и Луганской областях обещают от +5°С до +7°С, на юге воздух прогреется до +10...+14°С. Столбики термометров будут держаться на отметках со знаком "плюс" и ночью. Так, средняя температура будет составлять от +1°С до +4°С почти по всей территории страны. Во Львовской и Закарпатской областях ночная температура воздуха может подняться до +5°С, а в Донецкой и Луганской опуститься до -1°С.

Ночью прогнозируется дождь в западной, северной и центральной части, в других регионах переменная облачность без осадков. Ветер 7-12 м/с, ночью в западной части, днем в Украине порывы 15-20 м/с, местами туман.

Завтра, 17 февраля, в связи с осадками и оттепелями, на высокогорье Закарпатской области, в горах Львовской и Черновицкой областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень), в горах Ивано-Франковской области – высокая снеголавинная опасность (4 уровень), предупредили в ГСЧС.

В Киеве будет облачно, столбики термометров покажут от +6°С до +8°С днем и от +1°С до +3°С ночью, ветер 7-12 м/с.