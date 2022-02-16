Резидентами "Дія.City" стали 55 компаний

Министерство цифровой трансформации получило больше 70 заявлений от компаний, которые желают стать резидентами "Дія.City". В то же время, уже 55 были официально включены, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Резидентами "Дія.City" уже стали такие гиганты, как:

Reface;

Roosh;

Monobank;

MacPaw;

Revolut;

Samsung;

Softserve;

RIA.com;

Rozetka.

С полным перечнем компаний можно ознакомиться на официальном сайте "Дія"

"Заявки продолжают поступать. Мы консультируем компании по поступлению и особенностям работы в рамках спецпространства" , - отмечает пресс-служба Минцифры.

Трем компаниям было официально отказано, поскольку они подавали заявки как стартапы, которые были основаны больше двух лет назад, что нарушает критерии "Дія.City".