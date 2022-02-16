Резидентами "Дія.City" стали 55 компаний

Резидентами "Дія.City" стали 55 компаний

Министерство цифровой трансформации получило больше 70 заявлений от компаний, которые желают стать резидентами "Дія.City". В то же время, уже 55 были официально включены, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Резидентами "Дія.City" уже стали такие гиганты, как:

  • Reface;
  • Roosh;
  • Monobank;
  • MacPaw;
  • Revolut;
  • Samsung;
  • Softserve;
  • RIA.com;
  • Rozetka.

С полным перечнем компаний можно ознакомиться на официальном сайте "Дія"

"Заявки продолжают поступать. Мы консультируем компании по поступлению и особенностям работы в рамках спецпространства", - отмечает пресс-служба Минцифры.

Трем компаниям было официально отказано, поскольку они подавали заявки как стартапы, которые были основаны больше двух лет назад, что нарушает критерии "Дія.City".

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