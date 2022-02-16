Власти Таиланда решили переименовать Бангкок

Королевский ученый совет Таиланда постановил сменить официальное название столицы страны Бангкока, сообщает Новое время.

Новым официальным названием города станет Крунг-Тхеп-Маха-Накхо, что означает «Город ангелов, Великая столица».

Накануне проект, предусматривающий переименование Бангкока, поддержал Кабинет министров страны.

В то же время, до вступления решения в силу документ должен также одобрить комитет, отвечающий за проверку законопроектов.

При этом Бангкок продолжат использовать в качестве неофициального названия столицы.

Крунг-Тхеп-Маха-Накхон является сокращенным вариантом. Оригинальное название состоит из 20 слов и включено в Книгу рекордов Гиннесса как самое длинное в мире (Крун Тхеп Маханакхон Амон Раттанакосин Махинтараюттхая Махадилок Пхоп Ноппарат Ратчатхани Буриром Удомратчанивет Махасатан Амон Пиман Аватан Сатит Саккатхаттийя Витсанукам Праси).