Нардеп Кузьминых проигнорировал заседание ВАКС по своему делу

Народный депутат от "Слуги народа" Сергей Кузьминых, которого подозревают в злоупотреблении влиянием и получении взятки, и его адвокат не явились на судебное заседание, сообщает УНИАН.

В начале уже пятого судебного заседания выяснилось, что в зале суда отсутствуют и нардеп Кузьминых, и его защитница Лариса Криворучко.

Секретарь судебного заседания сообщила, что телефоны нардепа и его адвоката были выключены, и поэтому она не смогла дозвониться, и что повестки на сегодняшнее заседание были отправлены на их электронные адреса.

После этого судья Олег Ткаченко зачитал ходатайство от Криворучко, в котором та сообщает, что у нее сломался телефон, а у нардепа Кузьминых телефона вообще нет, потому что его изъяли детективы НАБУ при обыске. И потому она не знает, когда было назначено заседание.

Также она сообщила суду, что сегодня находится в Житомирской области в Андрушевском райсуде как потерпевшая по административному делу.

В свою очередь судья Ткаченко заявил, что суд не может считать, что она не была должным образом уведомлена о заседании.

Прокурор по делу Виталий Корзун предложил суду по собственной инициативе инициировать привод Кузьминых на заседание. На что судья Ткаченко отметил, что пока отсутствует исчерпывающий перечень предпосылок для применения привода.

Также судья заявил, что сегодня в секретариат Верховной Рады и председателю парламента будут направлены письма с просьбой сообщить Кузьминых о следующем заседании, которое состоится завтра, 16 февраля, в 15.00.

Также он отметил, что на следующем заседании, в случае, если будут исчерпаны все ресурсы сообщить Кузьминых о времени и дате заседания, суд рассмотрит более действенные средства для того, чтобы Кузьминых явился на рассмотрение меры пресечения.