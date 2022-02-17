Свитолина с двумя антирекордами покинула турнир в Дубае
Украинская теннисистка Элина Свитолина (№15 WTA) завершила выступления на турнире WTA 500 в Дубае, сообщает УНИАН.
На стадии 1/8 финала Элина в двух сетах уступила Жиль Тайхман из Швейцарии (№35 WTA).
Дубай. Второй круг
Элина Свитолина (Украина) - Жиль Тайхман (Швейцария) - 6:7(0), 2:6
Счет в личных встречах теннисисток стал 2:1 в пользу Тайхман.
Отметим, что впервые в карьере Свитолина не выиграла ни одного розыгрыша на тай-брейке. Более того, украинка установила еще один антирекорд: она проиграла впервые в карьере лаки-лузеру (спортсмен, который проигрывает в квалификации, но затем вступает в основную сетку, как правило, когда другой участник отказывается от участия во время турнира из-за травмы или других причин).
Элина Свитолина: результаты в прошлом сезоне
- В 2021 году Свитолина выиграла лишь один титул - в конце августа она стала победительницей турнира в Чикаго.
- На турнирах "Большого шлема" лучшим результатом для украинки стал выход в четвертьфинал на US Open.
- По результатам сезона Свитолина впервые с 2016 года не смогла квалифицироваться на Итоговый турнир WTA. Кроме того, она впервые с 2017 года покинула топ-10 рейтинга WTA.
- Также, напомним, Свитолина выступила на Олимпийских играх в Токио, где смогла завоевать бронзовую медаль.