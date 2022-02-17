Евросоюз может утвердить единый порт для всех гаджетов

Европейский союз может утвердить единый порт для смартфонов, планшетов и наушников до начала следующего года. Закон инициировали еще десять лет назад, но доработали лишь в 2021 году, сообщает РБК-Украина.

Сегодня смартфоны Apple заряжается с помощью разъема Lightning, а Android тем временем использует USB Type-C.

Согласно статистике за 2018 год:

50% смартфонов используют micro USB;

29% - USB Type-C;

21% — Lightning.

В нынешнем году большинство уже перешло на использование именно Type-C.

Как отметил парламентарий Алекс Агиус Салиб, Европарламент рассмотрит закон уже в мае нынешнего года, после чего ЕС должен будет обсудить этот вопрос ещё и с отдельными странами.

"Он вступит в силу до конца года. Это наше намерение" , - добавил Салиб.

Также парламентарий отметил, что единый порт будет доступен для:

электронных книг;

слабых ноутбуков;

клавиатур;

компьютерных мышек;

наушников;

смарт-часов;

электронных игрушек;

смартфонов;

планшетов;

наушников.

Более того, Салиб желает, чтобы Европарламент также и "гармонизировал" инфраструктуру беспроводной зарядки к 2025 году.