Евросоюз может утвердить единый порт для всех гаджетов
Европейский союз может утвердить единый порт для смартфонов, планшетов и наушников до начала следующего года. Закон инициировали еще десять лет назад, но доработали лишь в 2021 году, сообщает РБК-Украина.
Сегодня смартфоны Apple заряжается с помощью разъема Lightning, а Android тем временем использует USB Type-C.
Согласно статистике за 2018 год:
- 50% смартфонов используют micro USB;
- 29% - USB Type-C;
- 21% — Lightning.
В нынешнем году большинство уже перешло на использование именно Type-C.
Как отметил парламентарий Алекс Агиус Салиб, Европарламент рассмотрит закон уже в мае нынешнего года, после чего ЕС должен будет обсудить этот вопрос ещё и с отдельными странами.
"Он вступит в силу до конца года. Это наше намерение", - добавил Салиб.
Также парламентарий отметил, что единый порт будет доступен для:
- электронных книг;
- слабых ноутбуков;
- клавиатур;
- компьютерных мышек;
- наушников;
- смарт-часов;
- электронных игрушек;
- смартфонов;
- планшетов;
- наушников.
Более того, Салиб желает, чтобы Европарламент также и "гармонизировал" инфраструктуру беспроводной зарядки к 2025 году.