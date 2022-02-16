На стриме Reuters с Майдана появился дрон с номером посольства РФ

Британское агентство Reuters запустило прямую трансляцию с Майдана в связи с прогнозом СМИ по вторжению России. Во время трансляции перед камерой появился дрон с надписью: «Продам гараж на Соломе» и номером телефона посольства РФ, сообщает InfoResist.

Трансляция велась на YouTube-канале Reuters под заголовком: «Вид на киевский Майдан на фоне российско-украинского кризиса». Продюсер TV Reuters в Украине Сергей Каразий рассказал, что лично выбирал место и ракурс. Камеру установили на балконе гостиницы «Украина» и она работает без оператора.

«Редакторы хотят показать своим читателям/зрителям, как Украина выглядит. Лайф с Майдана, который мы запустили пять дней назад, включают время от времени в свои выпуски новостей практически все телеканалы», — утверждает Каразий.

Однако не обошлось без казусов. Во время трансляции перед камерой появился дрон с объявлением о «продаже гаража» и номером телефона. Оказалось, что номер принадлежит посольству России в Украине, а дрон запустила организация «Dronarium Украина».

На своей станице в Facebook они опубликовали скриншоты со стрима и написали: «Привет, Reuters».

Позже Reuters прекратил трансляцию с Майдана.