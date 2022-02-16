YouTube снова заблокировал аккаунт канала, принадлежащего Шуфричу

Во второй раз за две недели YouTube заблокировал аккаунт телеканала "Перший незалежний", принадлежащего народному депутату от ОПЗЖ Нестору Шуфричу, сообщает Детектор Медиа.

О прошлой блокировке стало известно 4 февраля. Тогда был заблокирован аккаунт другого канала Шуфрича – "UkrLive". Каналы оперативно переехали на резервные аккаунты.

"UkrLive" продолжает работу. "Перший незалежний" ведет трансляцию уже с другого аккаунта, который был создан 8 февраля, а первое видео на нем появилось ночью 16 февраля.