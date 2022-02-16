YouTube снова заблокировал аккаунт канала, принадлежащего Шуфричу

YouTube снова заблокировал аккаунт канала, принадлежащего Шуфричу

Во второй раз за две недели YouTube заблокировал аккаунт телеканала "Перший незалежний", принадлежащего народному депутату от ОПЗЖ Нестору Шуфричу, сообщает Детектор Медиа.

О прошлой блокировке стало известно 4 февраля. Тогда был заблокирован аккаунт другого канала Шуфрича – "UkrLive". Каналы оперативно переехали на резервные аккаунты.

"UkrLive" продолжает работу. "Перший незалежний" ведет трансляцию уже с другого аккаунта, который был создан 8 февраля, а первое видео на нем появилось ночью 16 февраля.

Загружаем комментарии..

Новости

Популярные темы форума

analytics