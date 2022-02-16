Нова Пошта инвестирует в развитие 5 млрд грн

В этом году Нова пошта собирается инвестировать в развитие компании 5 млрд грн, из них более миллиарда — в строительство терминала в Одессе. Новый терминал будет обрабатывать в три раза больше посылок, чем действующий, сообщает Новое время.

В 2022 году Нова пошта планирует инвестировать в свое развитие 5 млрд грн, из которых 1,2 млрд грн будет направлено на строительство инновационного терминала компании в Одессе.

"В 2022 году мы планируем вложить беспрецедентные 5 млрд грн в развитие Новой пошты — в терминальную инфраструктуру, сеть отделений и почтоматов, в инновации. Это в 1,5 раза больше, чем в прошлом году" , — заявил совладелец компании Владимир Поперешнюк.

Отмечается, что одесский терминал станет вторым по мощности сортировочным объектом компании. Он будет состоять из двух корпусов — почтового и грузового, общей площадью более 26 тыс. кв. метров.

В марте на терминале начнется установка автоматизированного оборудования. Это будут две основные автоматизированные линии Vanderlande для сортировки посылок от 2 до 30 кг и три линии для сортировки мелких посылок производства украинского Консорт.

Также на терминале планируют установить 48 телескопических конвейеров, которые заезжают непосредственно в кузов автомобиля. На грузовой части терминала планируется использование 50 роботележек украинского производителя SBR.

Ожидается, что новый терминал начнет работу в ноябре 2022 года. Он сможет обрабатывать до 40 тыс. посылок в час — втрое больше, чем обрабатывает действующий терминал.

Напомним, что в начале февраля Нова Пошта открыла в Днепре автоматизированный терминал на котором используются роботележки украинского производителя SBR.