Президентский рейтинг: за кого украинцы проголосовали бы в феврале

Если бы выборы президента Украины состоялись в середине февраля 2022 года, то в первом туре больше всего набрал Владимир Зеленский - 24,6% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

По сравнению с серединой декабря (24,2%) рейтинг действующего президента не изменился.

Об этом совидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Кроме того, 16,8% респондентов поддержали бы Петра Порошенко (в декабре - 13,7%) Юлю Тимошенко - 9,9% (в декабре - 9,6%), Юрия Бойко - 8,3% (в декабре - 9,2%).

Кроме того, за Евгения Мураева готовы отдать свои голоса 6,9%, Игоря Смешко - 6,6%, Дмитрия Разумкова - 6,2%, Владимира Гройсмана - 5,7%, Олега Ляшко - 3,1%. Рейтинг других кандидатов не превышает 3%.

Антирейтинг кандидатов в президенты продолжает возглавлять Порошенко – 43% избирателей не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах. За Бойко не отдали бы свои голоса около 36%, за Тимошенко и Зеленского – по 33%. За Ляшко не станут голосовать 23%, за городского голову Киева Виталия Кличко и Мураева – по 20%, за экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка и лидера "Свободы" Олега Тягнибока – по 15%. За Гройсмана ни при каких обстоятельствах не станут голосовать 13% респондентов.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 12-13 февраля 2022 года среди 2000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.