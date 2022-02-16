Пинчук заявил, что готов сражаться за Украину

Виктор Пинчук уверяет, что украинский бизнес на фоне эскалации российской агрессии остается в Украине, продолжит инвестировать в экономику и будет всячески помогать стране, сообщает Украинская правда.

"Очень важно показать всему миру и, конечно, Украине, что украинский бизнес - здесь, только в Украине. Для нас Украина - это единственная наша Родина, это единственное, что для нас важно, это то место, куда мы инвестируем, то место, за которое мы будем сражаться все вместе.

Для меня лично это очень важно сегодня это повторить, и если какие-то недружественные медиа занимаются фейками (я видел по каким-то каналам), то очень важно этому противостоять. Мы точно вместе, украинский бизнес будет здесь, будет инвестировать, будет помогать.

Как мы когда-то активно участвовали в борьбе с пандемией, то конечно же, с еще большим размахом и энергией, верой мы будем участвовать вместе со всеми, если это понадобиться", - сказал Пинчук в Днепре 16 февраля.

Как сообщает пресс-служба YES, в среду члены Наблюдательного совета Ялтинской Европейской Стратегии прибыли в Днепр, чтобы поддержать украинцев, обсудить текущую ситуацию и передать их пожелания, мнения и обеспокоенность международным лидерам на Мюнхенской конференции безопасности, которая состоится 18-20 февраля.