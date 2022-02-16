Над Черным морем "засекли" американский беспилотник и Boeing

Над рядом областей Украины и над Черным морем в среду, 16 февраля, засекли американские разведывательные летательные аппараты – беспилотник Военно-воздушных сил США Northrop Grumman RQ-4A Global Hawk и самолет Boeing RC-135V Rivet Joint, сообщает УНИАН.

Вылет беспилотника зафиксировали под Мальтой, которая находится в Средиземном море. В первой половине дня он летал над Днепропетровской областью, в прифронтовых районах Донецкой и Луганской областей, а также двигался вдоль Полтавской области до Киева и Житомира, свидетельствуют данные flightradar24.com.

Беспилотник несколько раз двигался таким маршрутом, а затем через Румынию полетел в то место, из которого прибыл в Украину. Возможно, БПЛА вылетел и приземлился на борт корабля.

Над частью Украины летал американский беспилотник-разведчик, узнали журналисты / фото flightradar24.com

Разведывательный американский Boeing летал у Крыма и побережья российского Краснодарского края. По данным журналистов, борт вылетел из аэропорта, расположенного в греческом городе Ханья (остров Крит) и вернулся туда около 16 часов.