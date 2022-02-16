Россия не ответила: Украина созывает постоянный совет ОБСЕ

Украина инициировала проведение совместного заседание Постоянного совета и Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ после того, как Россия отказалась от встречи по Венскому документу. Заседание должно состояться в течение 48 часов, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

"Мы продолжаем требовать прозрачности от России, которая отказалась участвовать во вчерашней встрече в рамках Венского документа. Теперь Украина просит провести совместное заседание Постоянного совета и Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ в течение 48 часов для выработки дальнейших шагов" , - написал ﻿министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

Кулеба также призвал РФ учесть законную обеспокоенность стран-участниц и использовать инструменты ОБСЕ для разрядки напряженности, вызванной военной деятельностью вблизи границы Украины.

"Заявлений о выводе войск недостаточно. Нам нужны прозрачность и факты" , - заявил он.

Напомним, 11 февраля Украина задействовала механизм ОБСЕ, чтобы получить от России объяснение ее военного присутствия вблизи украинских границ.

Однако за 48 часов Россия так и не дала официальный ответ на запрос. В связи с этим Украина созывает заседание ОБСЕ, участвовать в котором РФ отказалась.