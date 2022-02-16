НАТО разместит в Восточной Европе новые боевые группы

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о планах Альянса разместить в Восточной Европе новые ударные группы. Он уточнил, что их могут направить в Румынию и Черноморский регион, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

"Министры (обороны стран НАТО - ред.) обсудили новые варианты усиления нашей обороны и сдерживания, приняли решение о рассмотрении развертывания новых боевых групп в Восточной Европе" , - сказал Столтенберг по итогам первого дня заседания глав оборонных ведомств Альянса.

По его словам, в случае одобрения новые боевые группы НАТО будут направлены в Румынию и страны Черноморского региона. Столтенберг добавил, что Альянс пока не видит никаких признаков деэскалации на границе Украины, несмотря на заявления России об отводе войск.