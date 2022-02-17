К программе кредитных гарантий для бизнеса присоединились еще два банка
Банки "Кредит Днепр" и "Пивденный" получили в общем 550 млн грн государственных гарантий на портфельной основе для кредитования субъектов микро-, малого и среднего предпринимательства. Такой механизм был внедрен правительством еще в конце 2020 года для обеспечения частичного погашения долговых обязательств по портфелю кредитов, предоставляемых бизнесу уполномоченными банками, сообщает Обозреватель.
Соответствующий проект постановления принят на заседании Кабинета министров в среду, 16 февраля. Об этом стало известно во время онлайн-трансляции правительственного заседания на официальном YouTube-канале.
Документ разработали в Министерстве финансов. Цель – расширить доступ к кредитованию для тех субъектов хозяйствования, которые не имеют достаточного для банков обеспечения по займам, и минимизировать кредитные риски для банков в связи с невозвращением кредитов заемщиками.
Для эти целей Кабмин выделил банку "Кредит Днепр" 375 млн грн госгарантий, а банку "Пивденный" - 175 млн грн. В пояснительной записке к документу отмечается, что эти учреждения прошли отбор для получения частичного гарантирования государством обязательств по портфелю кредитов для микро-, малых и средних предприятий.
Напомним, 14 июля 2021 года Кабмин принял постановление "Некоторые вопросы предоставления государственных гарантий на портфельной основе". Им, среди прочего, предусмотрен порядок отбора банков, имеющих право получать такие гарантии, и условия их предоставления.
Так, банками-кредиторами могут быть банки, которые соответствуют ряду требований, в частности:
- составляют отчетность в соответствии с международными стандартами;
- не отнесены к категории неплатежеспособных и/или проблемных;
- не имеют просроченной задолженности перед государственным бюджетом;
- придерживаются требований, установленных НБУ относительно формирования и хранения резервов и имеют работающий гривневый кредитный портфель клиентов микро-, малого и - среднего бизнеса не меньше, чем 500 млн гривен.
Проверку правильности полученных от банков документов, оценку и мониторинг портфеля кредитов и пр. проводит АО "Укрэксимбанк" как агент гаранта.
В кредитный портфель, который обеспечивается госгарантиями, могут включаться кредиты, которые соответствуют следующим критериям:
- выдаются субъектам микро, малого и среднего предпринимательства, которые ведут хоздеятельность больше года и не являются банкротами;
- предоставляются на финансирование инвестиционного проекта, а также на рефинансирование задолженности по другим кредитам (включая кредиты по программе "5-7-9");
- предоставляются в гривне сроком от 1 до 10 лет в сумме не больше 100 млн. грн;
- предоставляются на незапрещенную законодательством деятельность.
Госгарантии на портфельной основе предоставляются сроком до 5 лет. При этом государственной гарантией обеспечивается до 50% долговых обязательств по портфелю кредитов и до 70% по каждому отдельному кредиту.
В конце 2021 года Кабмин уже предоставил государственные гарантии 12 банкам, прошедшим отбор в установленном порядке. Также был определен предельный размер таких гарантий для каждого отдельного банка-кредитора, в частности:
- Ощадбанк – 2 млрд грн;
- Приватбанк – 2 млрд грн;
- Укргазбанк – 1,5 млрд грн;
- Укрэксимбанк – 1 млрд грн;
- ТАСкомбанк – 600 млн грн;
- ОТП Банк – 500 млн грн;
- Пирэус Банк – 139 млн грн;
- банк "Альянс" – 100 млн грн;
- Кредитвест Банк – 95 млн грн;
- Коммерческий индустриальный банк – 90 млн грн;
- Асвио Банк – 30 млн грн;
- МТБ банк – 30 млн грн.