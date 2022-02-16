В Украину заходит крупный IT-аутсорсер

IT-компания Sii Group открыла представительство в Украине. Планирует открыть офисы в пяти городах и нанять до 3000 сотрудников, сообщает Новое время.

Крупный IT-аутсорсер Sii Group начинает работать в Украине — компания открыла офис в Одессе и наняла первых сотрудников.

Компания Sii Ukraine была зарегистрирована в январе этого года и является «дочкой» Sii Poland. Компания планирует открыть офисы по разработке в минимум пяти городах Украины и нанять до 3000 специалистов.

"Мы стремимся привлечь 2000−3000 сотрудников в Украине в ближайшие годы и открыть новые офисы во многих городах. Около 80−90% этих работников будут составлять программисты и другие IT-специалисты" , — отметили в компании.

Пока у компании работает небольшое представительство в Одессе, Sii Ukraine наняла 10 специалистов. Sii Ukraine планирует открыть офисы в Киеве, Львове, Харькове, Днепре и других городах. По крайней мере, еще один офис, кроме Одессы, компания собирается открыть в 2022 году.

Подразделение Sii Poland считается крупнейшим польским поставщиком IT-услуг. У компании 14 офисов в Польше и один в Швеции, в ее штате работает более 6500 человек. Среди крупных клиентов — ABB, Puma, Roche и т. д.

Компания Sii Group была основана в 1979 году. Компания насчитывает 13 тысяч работников по всему миру и 88 локаций.