Украинская спортсменка попалась на допинге и отстранена от Олимпиады
Украинская лыжница Валентина Каминская попалась на допинге на зимней Олимпиаде-2022, сообщает УНИАН.
Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что в пробе спортсменки обнаружили три запрещенных вещества.
Допинг-проба была взята во время Олимпиады в Пекине 10 февраля. Ее исследование показало наличие в крови спортсменки местеролона, метилгексанамина и гептаминола.
Каминской уже сообщили, что ее подозревают в нарушение антидопинговых правил, и на время разбирательств она отстранена от участия в соревнованиях. Она имеет право оспорить наложение временного отстранения в Спортивном арбитражном суде (CAS). Спортсменка также имеет право запросить анализ пробы Б.
На Олимпиаде в Пекине женщинам осталось пробежать только марафон.
Напомним, ранее на Олимпиаде-2022 разразился допинговый скандал вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой. Несмотря на положительный допинг-тест, ей разрешили продолжить выступления в Пекине.
Валентина Каминская: что о ней известно
- На ОИ-2022 в Пекине Каминская принимала участие в спринте и гонке классическим стилем. Оба раза она заняла места в восьмом десятке.
- Также в составе сборной Украины Каминская бежала в эстафете, но ее сняли с середины дистанции, а сборную Украины дисквалифицировали в гонке как круговую. После гонки 34-летняя спортсменка призналась, что не смогла нормально выступить из-за последствий перенесенного коронавируса.
- Валентина Каминская является уроженкой Беларуси, до 2018 года выступала за Беларусь. Она участница Олимпийских игр 2014, 2018 и 2022 года, трехкратная чемпионка Белоруссии.