Зеленский выступил перед военными в День единения

Президент Украины Владимир Зеленский 16 февраля выступил перед военными и правоохранителям в Мариуполе. Он также обратился к ним и всем украинцам по случаю Дня единения, который страна впервые отмечает в этот день, сообщает Обозреватель.

В своей речи глава государства отметил, что нас не пугают никакие прогнозы, потому что украинцы будут защищать свою землю.

"Поздравляю всех вас с Днем единения. Спасибо всем, кто защищает Украину, кто стоит и будет стоять за нее – верен присяге и стране. С вами ничего не страшно, мы готовы преодолевать любые угрозы, любое политическое и военное давление. Мы не уступим и не отступим. Нас объединяет ваша сила и воля, непоколебимость, мужество и мудрость. Нас объединяют все эти восемь лет" , – подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что Украину не пугают никакие прогнозы, анонсируемые даты возможного вторжения и враги.

"Мы будем себя защищать и 16, и 17 февраля. И в марте, и в апреле – день и месяц неважны" , – сказал он, добавив, что между 2014 и 2022 годами есть большая разница.