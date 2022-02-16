В порт Черноморска инвестируют более $100 млн

Мининфраструктуры и зерно трейдер Кернел договорились о планах инвестировать в развитие порта Черноморск $100 млн. Подписать взаимные обязательства в ведомстве рассчитывают во втором квартале 2022-го, сообщает Новое время.

Министерство инфраструктуры и международный зернотрейдер Кернел договорились о запуске ряда проектов по развитию инфраструктуры Черноморского морского порта суммарной стоимостью свыше $100 млн.

"Сегодня мы пришли к предварительному согласию по реализации государственно-частного партнерства в обновлении гидротехнической, складской и железнодорожной инфраструктуры порта" , — заявил глава министерства Александр Кубраков.

В частности, речь идет о реконструкции существующих и строительстве новых причалов, а также расширении подходных железнодорожных путей. Как отметили в ведомстве, это обеспечит повышение грузооборота порта и поступлений от портовых сборов.

В настоящее время начинается разработка проектной документации и оценка инвестиций. В Мининфраструктуры ожидают выйти на подписание взаимных обязательств государства и частного инвестора во втором квартале 2022 года.

Кернел является ведущим экспортером сельскохозяйственной продукции и одним из крупнейших частных портовых операторов. Компания обеспечивает почти 40% грузопотока ГП МТП Черноморск.