Порошенко в эфире CNN поблагодарил Байдена за поддержку

Пятый президент Украины Петр Порошенко в эфире американской телекомпании CNN поблагодарил президента Джо Байдена за поддержку в войне с Россией, сообщает Depo.ua.

Кроме того, Порошенко также подчеркнул, что в 2022 году Вашингтон говорит на языке Киева в 2014 году и признает прямую агрессию России.

"Сегодня, в 2022 году, Вашингтон говорит на языке Киева времен 2014 года. Я как президент, моя команда – мы называли Путина агрессором еще 8 лет назад. Мы говорили, что действия России – это вторжение. Сегодня на этом языке говорит весь мир. Поэтому Россия должна получить серьезный отпор – и уже получает", – сказал Порошенко.

Он также отметил, что благодаря поддержке США удалось предотвратить полномасштабное вторжение Путина.

"Я думаю, что в этом нынешнем сражении, когда Путин начал шантажировать Украину, шантажировать Европу и мир, так же как он шантажировал в 2014 году и апреле 2021 года, он проиграл. И я поздравляю весь мир с этой победой", – сказал пятый президент Украины.

По его словам, военные угрозы и вызовы для Украины все еще сохраняются.