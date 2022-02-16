ESA планирует отказаться от использования ракет-носителей других стран

Страны-члены Европейского космического агентства (ESA) планируют со временем отказаться от использования ракет-носителей других стран, сообщает Интерфакс-Украина.

"Сегодня мы хотим заявить о европейских амбициях. (...) Мы не хотим зависеть от других, других держав в вопросах использования космоса и разработки космических технологий. Мы хотим наши собственные ракеты-носители. Мы подчеркиваем нашу уверенность в Ariane-6, в нашем намерении сделать ее коммерчески успешной. Мы продолжим работать и над другими ракетами-носителями", - заявил министр экономики и финансов Франции Бруно ле Мэр в ходе "Космического саммита-2022".

"Речь идет о суверенитете, потому что нельзя покорить космос, не имея собственную ракету-носитель. Мы договорились с Испанией, Италией и Германией по этим инициативам", - отметил он.

На европейском космодроме Куру во Французской Гвиане проводятся запуски российской ракеты "Союз-СТ" в рамках сотрудничества ESA и "Роскосмоса".

Применительно к условиям эксплуатации в Гвианском космическом центре ракеты-носители "Союз-2" доработали в части безопасности (прием команд с Земли на прекращение полета), системы телеизмерений (дециметровый диапазон частот с европейской структурой кадра телеметрии) и стойкости к повышенной влажности, морской транспортировке - ракеты-носители "Союз СТ-А" и "Союз-СТ-Б". На ракете применяется головной обтекатель диаметром 4,11 м.