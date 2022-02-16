РФ обнаружила массовые захоронения на территории Донбасса и обвинила Украину

В России возбудили против Украины уголовное дело за якобы жестокое обращение с гражданским населением на Донбассе, сообщает Новое время.

РФ утверждает, что в августе — октябре 2021 года нашла на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской области пять массовых захоронений.

Захоронения, по словам РФ, находятся в районе города Снежное, поселка Славяносербск, рядом с жилым массивом Сокологоровка города Первомайска, поселком Видное-1 рядом с Луганском и на окраине села Верхнешевыревка Краснодонского района. Из них извлекли останки не менее 295 мирных жителей, в том числе тела женщин разного возраста, утверждает следком страны-агрессора.

Россия заявляет, что погибшие стали жертвами обстрелов украинской армии, которая якобы «постоянно ведет обстрелы населенных пунктов Донбасса, применяя летальное вооружение неизбирательного действия, предназначенное для максимально эффективного уничтожения людей и инфраструктуры».

По словам РФ, действия украинской армии стали «причиной гибели и ранения тысяч мирных жителей, русскоговорящих групп, которые не участвуют в военном конфликте».

"Умысел на уничтожение жителей Донбасса очевиден — российским следствием зафиксированы сотни таких фактов, квалифицируемых как применение запрещенных средств и методов ведения войны" , — говорится в сообщении.

Журналистка Ольга Худецкая обратила внимание, что массовые захоронения найдены не территории, которая была оккупирована с 2014 года, когда РФ начала вооруженное наступление на Донбасс.

Россия вторглась в Украину в 2014 году, оккупировала Крым, контролирует вооруженные силы на Донбассе и в настоящее время сосредоточила более 150 тысяч военнослужащих на границе с Украиной.