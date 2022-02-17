Более половины населения не имеют средств на покупку квартиры

Рассказываем, сколько украинцев могут позволить себе покупку квартиры на современном этапе, сообщает Сегодня.

Более половины украинцев не имеют средств на квартиру, поэтому о ее покупке даже не задумывались.

Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательской компании Gradus.

Да, 66,1% жителям страны не хватает денег на покупку квартиры. Наибольшая доля таковых в Южном регионе (73,9%), за ним следует Северный (72,8%).

Другие украинцы на вопрос, хватило бы им сейчас денег на покупку квартиры, ответили, что:

приобрели бы квартиру на стадии "котлована" (3%);

хватило бы денег только на "хрущевку" или "сталинку" (3,8%);

хватило бы на новостройку без ремонта (5,7%) или новостройку с ремонтом (1,4%);

вообще не рассматривали бы покупку именно квартиры (11,8%).

Новые правила купли-продажи недвижимости

Государственная налоговая служба будет проверять данные физических лиц-покупателей недвижимости (ФИО, номер паспорта и идентификационного кода) перед оформлением ими имущественных прав. Соответствующий приказ №124/37460 обнародовал Минюст.

Нотариусы при оформлении сделки должны заполнять дополнительную форму и направлять ее в налоговую инспекцию, чтобы не было разногласий. Делается это только для того, чтобы проверить персональные данные покупателя.

Это чисто техническая часть обмена информацией.