Украина официально обратилась в Совбез ООН из-за "признания" "ЛДНР"
Украина официально обратилась в Совет Безопасности ООН с инициативой обсудить постановление Госдумы РФ о признании т.н. "Л/ДНР", призывает рассмотреть это на заседании по имплементации Минских договоренностей 17 февраля, сообщает Интерфакс-Украина.
"Украина официально обратилась в Совет Безопасности ООН с инициативой обсудить постановление Госдумы РФ о признании т.н. "Л/ДНР", что подрывает Минские договоренности и процесс мирного урегулирования. Призываем рассмотреть это на заседании по имплементации Минских договоренностей 17 февраля", - написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter в среду вечером.
Как сообщалось, 15 февраля Госдума Российской Федерации приняла постановление о немедленном направлении президенту РФ обращения Думы о необходимости признания "независимости" т.н. "Л/ДНР".
Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что признание Россией т.н. "ЛНР" и "ДНР" будет означать сознательный выход из Минских договоренностей и нанесет серьезный удар политико-дипломатическому урегулированию.