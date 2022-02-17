В Европе стартовали продажи Mazda2 Hybrid

Представленная в декабре прошлого года гибридная новинка от Mazda начала поступать к европейским дилерам компании. Автомобиль позволит снизить средний показатель вредных выбросов бренда, сообщает Обозреватель.

Теперь у покупателей появилась возможность выбирать между обычной Mazda2 с традиционными ДВС и гибридной модификацией, созданной в кооперации с компанией Toyota.

Mazda2 Hybrid создана на базе Toyota Yaris Hybrid. Источник: Mazda

"Классическая" Mazda2. Источник: Mazda

Фактически Mazda2 Hybrid является перелицованной версией модели Toyota Yaris Hybrid. Новинка получила в свое распоряжение трехцилиндровый атмосферный бензиновый мотор объемом 1,5 литра. Он развивает мощность 92 л.с. и работает в паре с 80-сильным электромотором. Суммарная отдача такого силового агрегата достигает 116 л.с. Реализовать потенциал гибридной установки помогает электромеханический вариатор. Компактный хэтчбек способен разгоняться до "сотни" за 9,7 с, а средний расход топлива составляет порядка 4 л/100 км.

Салон Mazda2 Hybrid. Источник: Mazda

Суммарная отдача силового агрегата Mazda2 Hybrid достигает 116 л.с. Источник: Mazda

Покупателям будет предложены три комплектации на выбор и широкий ассортимент дополнительных опций. Стоимость новинки стартует с отметки 24230 евро.