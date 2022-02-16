Нападение на журналистов в Днепре: трем людям сообщили о подозрении

Полиция сообщила о подозрении трем людям по факту нападения на журналистов издания Украинская правда, сообщает Новое время.

В пресс-службе Нацполиции заявили, что три человека получили подозрения в препятствовании профессиональной деятельности журналистов (ст. 171 УК Украины). Два из них, по данным следствия, пытались ограбить водителя съемочной группы — им также вручили подозрения в ограблении (ч. 2 ст. 186 УК Украины).

Полицейские добавили, что опросили потерпевших, свидетелей и своих коллег, которые находились на месте происшествия, к материалам дел приобщили видео с боди-камер и из СМИ.

13 февраля в аэропорту Днепра неизвестные напали на съемочную группу главы департамента журналистских расследований Украинской правды Михаила Ткача.

По словам журналистов, около 15:00 к видеооператору Ярославу Бондаренко подошли неизвестные и потребовали удалить видео. Когда тот отказался, один из мужчин начал угрожать ножом, заставил оператора назвать пароль от телефона и удалил все снятые видео. Другой мужчина начал заламывать руки водителю УП. По данным журналистов, мужчины были представителями охраны.

Михаил Ткач заявил, что они снимали материал о дне рождения Игоря Коломойского.

По факту нападения на съемочную группу УП в Днепре открыто два уголовных производства: препятствование профессиональной деятельности журналистов (ст. 171 УКУ) и угрозы или насилие в отношении журналистов (ст. 345−1 УКУ).