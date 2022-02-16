Глава МИД Британии завтра прибудет в Украину
Государственный секретарь Великобритании по делам Содружества и международного развития Элизабет Трасс в четверг, 17 февраля, приедет с визитом в Украину, сообщает Деловая столица.
Целью визита Трасс являются углубление отношений стратегического партнерства между Украиной и Великобританией, а также координация дальнейших действий для укрепления безопасности в Европе.
В рамках визита Трасс проведет встречу с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.
"Руководители внешнеполитических ведомств обсудят широкий спектр вопросов стратегического партнерства Украины и Великобритании в сфере безопасности, включая кибербезопасность, а также в областях торговли и инвестиций", — сказано в сообщении.
Элизабет Трасс должна была приехать в Киев 1 февраля. Однако визит был отменен из-за того, что у госсекретаря подтвердили коронавирус.