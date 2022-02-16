Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обвинил CNN, Bloomberg и WSJ в публикации фейков о вторжении РФ, сообщает Цензор.НЕТ.

Свою позицию он озвучил в эфире ток-шоу "Право на владу".

Арахамия заявил, что часть американских СМИ распространяла и распространяет "откровенные фейки" по поводу угрозы вторжения российской армии. Он сравнил часть американских СМИ с российскими пропагандистами.

"Я думаю, когда через две-три недели фаза исчезнет, ​​мы должны сделать ретроспективный анализ, каким образом большие очень известные СМИ начали распространять информацию хуже, чем Скабеева с Соловьевым. Откровенные фейки в CNN, Bloomberg, WSJ… Это мы должны изучить, поэтому что это элементы гибридной войны", - сказал Арахамия.

Он считает, что " идут попытки заключить новый договор коллективной безопасности ", а Украина - только площадка для переговоров.

Арахамия также отметил, что публикация информации об угрозе вторжения российской армии слишком дорого обходится Украине.