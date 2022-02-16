Впервые за много лет: за сутки не было ни одного погибшего в ДТП

Впервые за много лет за сутки в Украине не было зафиксировано ни одного летального случая в результате дорожно-транспортного происшествия, сообщает Новое время.

При этом за два дня число ДТП сократилось на 46%.

Об этом заявил глава Национальной полиции Игорь Клименко.

Он уточнил, что в понедельник, 14 февраля, был один погибший.

"Впервые за много лет для 40-миллионной страны вчера у нас не было ни одного погибшего в результате ДТП. Позавчера был один погибший" , — заявил он.

Он также добавил, что неделю назад за два дня было 13 жертв ДТП.